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11:34 (мск), источник: Р-Спорт

«Денвер» разгромил «Клипперс», Йокич и Миллсэп сделали по дабл-даблу

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Денвер Наггетс» обыграли с крупным счетом «Лос-Анджелес Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в воскресенье в Денвере, завершилась со счетом 123:96 (34:27, 30:29, 33:21, 26:19) в пользу хозяев площадки.

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В составе «Денвера» дабл-дабл оформили Никола Йокич (22 очка, 16 подборов) и Пол Миллсэп (21 очко, 16 подборов).

У гостей лучшим на площадке был Лу Уильямс, набравший 24 очка.

В другом матче «Нью-Йорк Никс» дома обыграл «Сан-Антонио Сперс» со счетом 130:118 (30:26, 32:27, 32:30, 36:35).

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