«Денвер» разгромил «Клипперс», Йокич и Миллсэп сделали по дабл-даблу
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Денвер Наггетс» обыграли с крупным счетом «Лос-Анджелес Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Денвер Наггетс» обыграли с крупным счетом «Лос-Анджелес Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Денвере, завершилась со счетом 123:96 (34:27, 30:29, 33:21, 26:19) в пользу хозяев площадки.
В составе «Денвера»
У гостей лучшим на площадке был Лу Уильямс, набравший 24 очка.
В другом матче «Нью-Йорк Никс» дома обыграл «Сан-Антонио Сперс» со счетом 130:118 (30:26, 32:27, 32:30, 36:35).