«Лейкерс» проиграли «Мемфису», Джеймс вышел на 10-е место по передачам
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в понедельник в Мемфисе, завершилась со счетом 110:105 (34:31, 27:25, 26:25, 23:24) в пользу «Гриззлис».
В составе победителей 30 очков набрал Майк Конли, по
На счету Джеймса стало 8535 передач в регулярных чемпионатах НБА. Он вышел на десятое место по этому показателю, обойдя Андре Миллера (8524). Девятым в данном списке идет Гэри Пэйтон — 8966, лидером является Джон Стоктон — 15 806. Джеймс — единственный игрок, который находится в топ-10 списков лидеров НБА по количеству очков и передач в истории ассоциации.
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Детройт» — «Индиана» — 113:109,
«Кливленд» — «Портленд» — 110:123,
«Шарлотт» — «Голден Стэйт» — 110:121,
«Бруклин» — «Сан-Антонио» — 101:85,
«Майами» — «Финикс» — 121:124,
«Миннесота» — «Сакраменто» — 112:105,
«Нью-Орлеан» — «Филадельфия» — 110:111,
«Хьюстон» — «Атланта» — 119:111,
«Чикаго» — «Милуоки» — 106:117,
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас» — 121:112.