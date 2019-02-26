«Лейкерс» проиграли «Мемфису», Джеймс вышел на 10-е место по передачам

Встреча, прошедшая в понедельник в Мемфисе, завершилась со счетом 110:105 (34:31, 27:25, 26:25, 23:24) в пользу «Гриззлис».

В составе победителей 30 очков набрал Майк Конли, по дабл-даблу сделали Йонас Валанчюнас (20 очков, 13 подборов) и Жоаким Ноа (14 баллов, 12 подборов). У «Лейкерс» трипл-дабл оформил Леброн Джеймс — 24 очка, 12 подборов, 11 передач, Брэндон Ингрэм набрал 32 очка.

На счету Джеймса стало 8535 передач в регулярных чемпионатах НБА. Он вышел на десятое место по этому показателю, обойдя Андре Миллера (8524). Девятым в данном списке идет Гэри Пэйтон — 8966, лидером является Джон Стоктон — 15 806. Джеймс — единственный игрок, который находится в топ-10 списков лидеров НБА по количеству очков и передач в истории ассоциации.