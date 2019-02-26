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09:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Лейкерс» проиграли «Мемфису», Джеймс вышел на 10-е место по передачам

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в понедельник в Мемфисе, завершилась со счетом 110:105 (34:31, 27:25, 26:25, 23:24) в пользу «Гриззлис».

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В составе победителей 30 очков набрал Майк Конли, по дабл-даблу сделали Йонас Валанчюнас (20 очков, 13 подборов) и Жоаким Ноа (14 баллов, 12 подборов). У «Лейкерс» трипл-дабл оформил Леброн Джеймс — 24 очка, 12 подборов, 11 передач, Брэндон Ингрэм набрал 32 очка.

На счету Джеймса стало 8535 передач в регулярных чемпионатах НБА. Он вышел на десятое место по этому показателю, обойдя Андре Миллера (8524). Девятым в данном списке идет Гэри Пэйтон — 8966, лидером является Джон Стоктон — 15 806. Джеймс — единственный игрок, который находится в топ-10 списков лидеров НБА по количеству очков и передач в истории ассоциации.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Детройт» — «Индиана» — 113:109,

«Кливленд» — «Портленд» — 110:123,

«Шарлотт» — «Голден Стэйт» — 110:121,

«Бруклин» — «Сан-Антонио» — 101:85,

«Майами» — «Финикс» — 121:124,

«Миннесота» — «Сакраменто» — 112:105,

«Нью-Орлеан» — «Филадельфия» — 110:111,

«Хьюстон» — «Атланта» — 119:111,

«Чикаго» — «Милуоки» — 106:117,

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас» — 121:112.

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