Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Оклахому» в матче НБА

Встреча, прошедшая во вторник в Денвере, завершилась со счетом 121:112 (29:26, 35:25, 27:27, 30:34) в пользу хозяев площадки. Лучшим в составе «Денвера» был Никола Йокич, оформивший дабл-дабл (36 очков и 10 результативных передач). У гостей дабл-дабл сделал Рассел Уэстбрук (22 очка, 14 подборов), а самым результативным в составе «Оклахомы» стал Пол Джордж (25 очков).