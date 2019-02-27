Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Оклахому» в матче НБА
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. «Денвер» одержал пятую победу подряд, обыграв на домашней арене «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. «Денвер» одержал пятую победу подряд, обыграв на домашней арене «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая во вторник в Денвере, завершилась со счетом 121:112 (29:26, 35:25, 27:27, 30:34) в пользу хозяев площадки. Лучшим в составе «Денвера» был Никола Йокич, оформивший
Результаты других матчей дня:
«Нью-Йорк» — «Орландо» — 108:103,
«Торонто» — «Бостон» — 118:95.