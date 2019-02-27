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09:44 (мск), источник: Р-Спорт

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Оклахому» в матче НБА

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. «Денвер» одержал пятую победу подряд, обыграв на домашней арене «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая во вторник в Денвере, завершилась со счетом 121:112 (29:26, 35:25, 27:27, 30:34) в пользу хозяев площадки. Лучшим в составе «Денвера» был Никола Йокич, оформивший дабл-дабл (36 очков и 10 результативных передач). У гостей дабл-дабл сделал Рассел Уэстбрук (22 очка, 14 подборов), а самым результативным в составе «Оклахомы» стал Пол Джордж (25 очков).

Результаты других матчей дня:

«Нью-Йорк» — «Орландо» — 108:103,

«Торонто» — «Бостон» — 118:95.

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