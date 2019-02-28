Баскетболисты «Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан» в НБА, у Джеймса дабл-дабл

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, на счету которого 33 очка, 6 подборов и 10 передач. Дабл-дабл сделал Рэджон Рондо (11 очков, 16 передач). У «Пеликанс» 35 очков набрал Джулиус Рэндл, а Джру Холидей оформил дабл-дабл (19 очков и 10 передач).