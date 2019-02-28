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10:03 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан» в НБА, у Джеймса дабл-дабл

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан Пеликанс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой хозяев паркета со счетом 125:119 (35:28, 28:29, 32:35, 30:27).

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, на счету которого 33 очка, 6 подборов и 10 передач. Дабл-дабл сделал Рэджон Рондо (11 очков, 16 передач). У «Пеликанс» 35 очков набрал Джулиус Рэндл, а Джру Холидей оформил дабл-дабл (19 очков и 10 передач).

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Результаты других матчей дня:

«Шарлотт» — «Хьюстон» — 113:118,

«Атланта» — «Миннесота» — 131:123 (в овертайме),

«Бруклин» — «Вашингтон» — 116:125,

«Майами» — «Голден Стэйт» — 126:125,

«Бостон» — «Портленд» — 92:97,

«Мемфис» — «Чикаго» — 107:109,

«Даллас» — «Индиана» — 110:101,

«Сан-Антонио» — «Детройт» — 105:93,

«Юта» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:105,

«Сакраменто» — «Милуоки» — 140:141 (в овертайме).

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