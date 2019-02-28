Баскетболисты «Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан» в НБА, у Джеймса дабл-дабл
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан Пеликанс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан Пеликанс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
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Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, на счету которого 33 очка, 6 подборов и 10 передач.
Результаты других матчей дня:
«Шарлотт» — «Хьюстон» — 113:118,
«Атланта» — «Миннесота» — 131:123 (в овертайме),
«Бруклин» — «Вашингтон» — 116:125,
«Майами» — «Голден Стэйт» — 126:125,
«Бостон» — «Портленд» — 92:97,
«Мемфис» — «Чикаго» — 107:109,
«Даллас» — «Индиана» — 110:101,
«Сан-Антонио» — «Детройт» — 105:93,
«Юта» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:105,
«Сакраменто» — «Милуоки» — 140:141 (в овертайме).