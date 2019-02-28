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15:21 (мск), источник: Матч ТВ

Экс-игрок НБА намерен начать карьеру в ММА

Бывший игрок НБА Ройс Уайт готовится начать карьеру в смешанных единоборствах.

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Источник: AP 2019

— Я один из лучших спортсменов в мире. В НБА я выделялся атлетизмом, зрелищностью, уникальными габаритами и тем, что у меня, вероятно, одни из самых больших рук в НБА. Я думаю, что все эти вещи прекрасно помогут мне в UFC. Я с детства был фанатом боевых искусств. Я взволнован этим, но больше всего я рад изучению и применению вещей, которые мне так давно нравились, — отметил Уайт.

Ройс Уайт был выбран «Хьюстоном» под 16-м номером на драфте-2012.

В НБА Уайт отыграл три встречи за «Сакраменто» в сезоне-2013/14. Он является автором книги, которая называется «MMA x НБА: Критика современного спорта в Америке».

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