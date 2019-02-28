Экс-игрок НБА намерен начать карьеру в ММА

— Я один из лучших спортсменов в мире. В НБА я выделялся атлетизмом, зрелищностью, уникальными габаритами и тем, что у меня, вероятно, одни из самых больших рук в НБА. Я думаю, что все эти вещи прекрасно помогут мне в UFC. Я с детства был фанатом боевых искусств. Я взволнован этим, но больше всего я рад изучению и применению вещей, которые мне так давно нравились, — отметил Уайт.