Экс-игрок НБА намерен начать карьеру в ММА
Бывший игрок НБА Ройс Уайт готовится начать карьеру в смешанных единоборствах.
Бывший игрок НБА Ройс Уайт готовится начать карьеру в смешанных единоборствах.
— Я один из лучших спортсменов в мире. В НБА я выделялся атлетизмом, зрелищностью, уникальными габаритами и тем, что у меня, вероятно, одни из самых больших рук в НБА. Я думаю, что все эти вещи прекрасно помогут мне в UFC. Я с детства был фанатом боевых искусств. Я взволнован этим, но больше всего я рад изучению и применению вещей, которые мне так давно нравились, — отметил Уайт.
Ройс Уайт был выбран «Хьюстоном» под 16-м номером на драфте-2012.
В НБА Уайт отыграл три встречи за «Сакраменто» в сезоне-2013/14. Он является автором книги, которая называется «MMA x НБА: Критика современного спорта в Америке».