«Голден Стэйт» проиграл второй матч подряд, уступив «Орландо»
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Голден Стэйт» проиграл второй матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) подряд, уступив на выезде «Орландо».
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Голден Стэйт» проиграл второй матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) подряд, уступив на выезде «Орландо».
Встреча завершилась со счетом 103:96 (28:22, 31:29, 11:30, 33:15) в пользу «Орландо», в составе которого
Результаты других встреч четверга:
«Индиана» — «Миннесота» — 122:115;.
«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд» — 118:125;.
«Оклахома-Сити» — «Филадельфия» — 104:108;.
«Хьюстон» — «Майами» — 121:118.