«Голден Стэйт» проиграл второй матч подряд, уступив «Орландо»

Встреча завершилась со счетом 103:96 (28:22, 31:29, 11:30, 33:15) в пользу «Орландо», в составе которого дабл-дабл оформили Аарон Гордон (22 очка, 15 передач) и Никола Вучевич (12 очков, 13 передач). У гостей 33 очка набрал Стефен Карри, дабл-дабл сделал Демаркус Казинс (21 очко, 11 передач).