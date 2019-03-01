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08:20 (мск), источник: Р-Спорт

«Голден Стэйт» проиграл второй матч подряд, уступив «Орландо»

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Голден Стэйт» проиграл второй матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) подряд, уступив на выезде «Орландо».

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Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 103:96 (28:22, 31:29, 11:30, 33:15) в пользу «Орландо», в составе которого дабл-дабл оформили Аарон Гордон (22 очка, 15 передач) и Никола Вучевич (12 очков, 13 передач). У гостей 33 очка набрал Стефен Карри, дабл-дабл сделал Демаркус Казинс (21 очко, 11 передач).

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других встреч четверга:

«Индиана» — «Миннесота» — 122:115;.

«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд» — 118:125;.

«Оклахома-Сити» — «Филадельфия» — 104:108;.

«Хьюстон» — «Майами» — 121:118.

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