«Сан-Антонио» и Газоль расторгли соглашение, испанец планирует перейти в «Бакс»

В нынешнем сезоне Пау принял участие в 27 матчах в составе «Спёрс». Ветеран набирал 4,2 очка, собирал 4,7 передачи, отдавал 1,9 передачи, а также совершал 0,5 блок-шота и 0,2 перехвата за 12,2 минуты в среднем за игру.