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16:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милуоки» — первая команда, вышедшая в плей-офф НБА в этом сезоне

Победа со счётом 131:120 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» позволила «Милуоки Бакс» досрочно выйти в плей-офф.

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Источник: AP 2019

«Милуоки» стал первой командой лиги в нынешней кампании, которая обеспечила себе участие в постсезоне.

«Бакс» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. В 62 матчах клуб из штата Висконсин одержал 48 побед и потерпел 14 поражений.

«Милуоки» вышел в плей-офф в третий раз подряд. В прошлой кампании «Бакс» по итогам регулярного чемпионата заняли седьмое место на Востоке, а в сезоне-2016/17 финишировали шестыми. В обоих случаях команда вылетела из-плей-офф в первом раунде.

В следующем матче подопечные Майка Буденхольцера сыграют с «Ютой Джаз». Встреча пройдёт в Солт-Лейк-Сити завтра, 3 марта, и начнётся в 5:00 мск.

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