«Милуоки» — первая команда, вышедшая в плей-офф НБА в этом сезоне

Источник: AP 2019

«Милуоки» стал первой командой лиги в нынешней кампании, которая обеспечила себе участие в постсезоне.

«Бакс» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. В 62 матчах клуб из штата Висконсин одержал 48 побед и потерпел 14 поражений.

«Милуоки» вышел в плей-офф в третий раз подряд. В прошлой кампании «Бакс» по итогам регулярного чемпионата заняли седьмое место на Востоке, а в сезоне-2016/17 финишировали шестыми. В обоих случаях команда вылетела из-плей-офф в первом раунде.