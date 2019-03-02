«Милуоки» — первая команда, вышедшая в плей-офф НБА в этом сезоне
Победа со счётом 131:120 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» позволила «Милуоки Бакс» досрочно выйти в
Победа со счётом 131:120 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» позволила «Милуоки Бакс» досрочно выйти в
«Милуоки» стал первой командой лиги в нынешней кампании, которая обеспечила себе участие в постсезоне.
«Бакс» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. В 62 матчах клуб из штата Висконсин одержал 48 побед и потерпел 14 поражений.
«Милуоки» вышел в
В следующем матче подопечные Майка Буденхольцера сыграют с «Ютой Джаз». Встреча пройдёт в