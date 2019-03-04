«Оклахома-Сити» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев «Мемфис»
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Оклахома-Сити» победили «Мемфис Гризлис» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Оклахома-Сити» победили «Мемфис Гризлис» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, прошедшая в воскресенье в
В составе «Тандер» самым результативным стал Расселл Уэстбрук, набравший 22 очка;
Результаты других игр дня:
«Вашингтон» — «Миннесота» — 135:121,
«Детройт» — «Торонто» — 112:107, в овертайме,
«Кливленд» — «Орландо» — 107:93.