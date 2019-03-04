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11:40 (мск), источник: Р-Спорт

«Оклахома-Сити» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев «Мемфис»

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Оклахома-Сити» победили «Мемфис Гризлис» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Игра, прошедшая в воскресенье в Оклахома-Сити, закончилась со счетом 99:95 (25:28, 21:24, 21:23, 32:20) в пользу хозяев паркета, которые прервали серию из четырех поражений.

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В составе «Тандер» самым результативным стал Расселл Уэстбрук, набравший 22 очка; дабл-даблы оформили Деннис Шредер (17 очков + 12 подборов) и Стивен Адамс (13 очков + 22 подбора). Наибольшее количество баллов «Гризлис» принес Эйвери Брэдли — 27, дабл-дабл сделал Йонас Валанчюнас (16 очков + 13 подборов).

Результаты других игр дня:

«Вашингтон» — «Миннесота» — 135:121,

«Детройт» — «Торонто» — 112:107, в овертайме,

«Кливленд» — «Орландо» — 107:93.

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