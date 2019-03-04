По Газоль перешел в «Милуоки Бакс»
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Испанский центровой По Газоль подписал контракт клубом НБА «Милуоки», сообщается на официальном сайте «Бакс».
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Испанский центровой По Газоль подписал контракт клубом НБА «Милуоки», сообщается на официальном сайте «Бакс».
Подробности сделки не разглашаются. Новичок будет играть за «Бакс» под 17-м номером.
Последним клубом Газоля был «Сан-Антонио», цвета которого он защищал с 2016 года. В текущем сезоне НБА он провел 27 игр, в которых в среднем набирал 4,2 очка и делал 4,7 подбора.
Ранее 38-летний Газоль играл в НБА за «Чикаго», «Лейкерс», «Мемфис», а также выступал за испанскую «Барселону». Нынешний сезон является для него 18-м в НБА. В составе «Лейкерс» он стал двукратным чемпионом НБА (сезоны 2008/09 и 2009/10). Шесть раз центровой принимал участие в матчах всех звезд НБА.
В стане сборной Испании По Газоль выиграл два серебра (2008, 2012) и бронзу (2016) Олимпийских игр, стал чемпионом мира (2006) и трехкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015).