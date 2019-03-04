По Газоль перешел в «Милуоки Бакс»

Источник: РИА "Новости"

Подробности сделки не разглашаются. Новичок будет играть за «Бакс» под 17-м номером.

Последним клубом Газоля был «Сан-Антонио», цвета которого он защищал с 2016 года. В текущем сезоне НБА он провел 27 игр, в которых в среднем набирал 4,2 очка и делал 4,7 подбора.

Ранее 38-летний Газоль играл в НБА за «Чикаго», «Лейкерс», «Мемфис», а также выступал за испанскую «Барселону». Нынешний сезон является для него 18-м в НБА. В составе «Лейкерс» он стал двукратным чемпионом НБА (сезоны 2008/09 и 2009/10). Шесть раз центровой принимал участие в матчах всех звезд НБА.