«Бруклин» разгромил «Даллас», «Майами» обыграл «Атланту»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бруклин Нетс» (33−33) на домашнем паркете разгромил «Даллас Маверикс» (27−36) — 127:88.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бруклин Нетс» (33−33) на домашнем паркете разгромил «Даллас Маверикс» (27−36) — 127:88.
В составе победителей 22 очка набрал Демарре Кэрролл. Д’Анджело Расселл оформил
В параллельной встрече «Майами Хит» (29−34) также дома обыграл «Атланту Хоукс» (22−43) — 114:113.
Самым результативным игроком матча стал ветеран «Хит» Дуэйн Уэйд, набравший 23 очка. 19 баллов на счету Джоша Ричардсона. У «Хоукс» 21 очко в активе Винса Картера, реализовавшего 7 бросков из 11