«Бруклин» разгромил «Даллас», «Майами» обыграл «Атланту»

В составе победителей 22 очка набрал Демарре Кэрролл. Д’Анджело Расселл оформил дабл-дабл из 13 баллов и 11 результативных передач. На счету Родиона Куруча 19 очков. У «Далласа» 20 баллов в активе Дуайта Пауэлла (5 из 6 из-за дуги), 16 — у Луки Дончича.