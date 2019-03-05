«Финикс» сенсационно обыграл «Милуоки», «Нью-Орлеан» победил «Юту»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Финикс Санз» (14−51) дома обыграл «Милуоки Бакс» (48−16) — 114:105.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Финикс Санз» (14−51) дома обыграл «Милуоки Бакс» (48−16) — 114:105.
У победителей
В параллельной встрече «Нью-Орлеан Пеликанс» (30−36) на выезде обыграл «Юту Джаз» (36−27) — 115:112.
В составе победителей по 30 очков набрали Джулиус Рэндл и Джру Холидэй. Энтони Дэвис оформил