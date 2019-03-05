«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд, проиграв «Клипперс»
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс».
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс».
Встреча прошла в
Самым результативным игроком матча стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, собравший коллекцию из 27 очков, 8 подборов, 6 передач, 1 перехвата и 1
Серия поражений команды Люка Уолтона достигла трёх встреч. Подопечные Дока Риверса одержали третью победу подряд.
«Клипперс» (37−29) занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Лейкерс» (30−34) — 10-е.