«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд, проиграв «Клипперс»

Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 113:105 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, собравший коллекцию из 27 очков, 8 подборов, 6 передач, 1 перехвата и 1 блок-шота. Разыгрывающий Рэджон Рондо оформил трипл-дабл из 24 очков, 12 результативных передач и 10 подборов. Форвард «Клипперс» Данило Галлинари записал в актив 23 очка, 6 подборов, 1 передачу и 1 блок. Защитник Лу Уильямс набрал 21 очко, отдал 5 результативных передач, собрал 3 подбора и совершил 1 перехват.