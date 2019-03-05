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10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд, проиграв «Клипперс»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс».

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Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 113:105 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, собравший коллекцию из 27 очков, 8 подборов, 6 передач, 1 перехвата и 1 блок-шота. Разыгрывающий Рэджон Рондо оформил трипл-дабл из 24 очков, 12 результативных передач и 10 подборов. Форвард «Клипперс» Данило Галлинари записал в актив 23 очка, 6 подборов, 1 передачу и 1 блок. Защитник Лу Уильямс набрал 21 очко, отдал 5 результативных передач, собрал 3 подбора и совершил 1 перехват.

Серия поражений команды Люка Уолтона достигла трёх встреч. Подопечные Дока Риверса одержали третью победу подряд.

«Клипперс» (37−29) занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Лейкерс» (30−34) — 10-е.

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