«Бостон» разгромил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Бостон Селтикс» на выезде нанесли поражение «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Бостон Селтикс» на выезде нанесли поражение «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча в Окленде завершилась со счетом 128:95 (32:24, 41:24, 32:28, 23:19) в пользу «Бостона». В составе победителей самыми результативными стали Гордон Хэйворд (30 очков) и Кайри Ирвинг (19 очков, 11 передач). У «Уорриорз» 23 очка на счету Стефена Карри.
Результаты остальных матчей дня:
«Филадельфия» — «Орландо» — 114:106,
«Индиана» — «Чикаго» — 105:96,
«Миннесота» — «Оклахома» — 131:120,
«Мемфис» — «Портленд» — 120:111,
«Торонто» — «Хьюстон» — 95:107.