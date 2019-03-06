«Бостон» разгромил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА

Встреча в Окленде завершилась со счетом 128:95 (32:24, 41:24, 32:28, 23:19) в пользу «Бостона». В составе победителей самыми результативными стали Гордон Хэйворд (30 очков) и Кайри Ирвинг (19 очков, 11 передач). У «Уорриорз» 23 очка на счету Стефена Карри.