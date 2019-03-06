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12:01 (мск), источник: Р-Спорт

«Бостон» разгромил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Бостон Селтикс» на выезде нанесли поражение «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча в Окленде завершилась со счетом 128:95 (32:24, 41:24, 32:28, 23:19) в пользу «Бостона». В составе победителей самыми результативными стали Гордон Хэйворд (30 очков) и Кайри Ирвинг (19 очков, 11 передач). У «Уорриорз» 23 очка на счету Стефена Карри.

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Результаты остальных матчей дня:

«Филадельфия» — «Орландо» — 114:106,

«Индиана» — «Чикаго» — 105:96,

«Миннесота» — «Оклахома» — 131:120,

«Мемфис» — «Портленд» — 120:111,

«Торонто» — «Хьюстон» — 95:107.

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