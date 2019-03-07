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10:21 (мск), источник: Р-Спорт

Леброн Джеймс обошел Джордана по очкам за карьеру

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Денвер Наггетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Игра, прошедшая в среду в Лос-Анджелесе, закончилась со счетом 115:99 (43:25, 23:24, 19:28, 30:22) в пользу гостей. В составе «Наггетс» самым результативным стал Уилл Бартон, набравший 23 очка; дабл-дабл оформил Никола Йокич (12 очков + 17 подборов). Наибольшее количество баллов хозяевам площадки, потерпевшим четвертое поражение подряд, принес Леброн Джеймс — 31.

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Джеймс в этом матче превзошел рубеж в 32 293 очка и вышел на четвертое место в списке самых результативных игроков в НБА за все время, сместив на пятую позицию бывшего игрока «Чикаго» и «Вашингтона» Майкла Джордана, в активе которого осталось 32 292 балла.

Результаты других игр дня:

«Вашингтон» — «Даллас» — 132:123,

«Детройт» — «Миннесота» — 131:114,

«Шарлотт» — «Майами» — 84:91,

«Атланта» — «Сан-Антонио» — 104:111,

«Бруклин» — «Кливленд» — 113:107,

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 104:114,

«Чикаго» — «Филадельфия» — 108:107,

«Финикс» — «Нью-Йорк» — 107:96,

«Сакраменто» — «Бостон» — 109:111.

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