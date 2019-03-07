Леброн Джеймс обошел Джордана по очкам за карьеру

Игра, прошедшая в среду в Лос-Анджелесе, закончилась со счетом 115:99 (43:25, 23:24, 19:28, 30:22) в пользу гостей. В составе «Наггетс» самым результативным стал Уилл Бартон, набравший 23 очка; дабл-дабл оформил Никола Йокич (12 очков + 17 подборов). Наибольшее количество баллов хозяевам площадки, потерпевшим четвертое поражение подряд, принес Леброн Джеймс — 31.

Джеймс в этом матче превзошел рубеж в 32 293 очка и вышел на четвертое место в списке самых результативных игроков в НБА за все время, сместив на пятую позицию бывшего игрока «Чикаго» и «Вашингтона» Майкла Джордана, в активе которого осталось 32 292 балла.