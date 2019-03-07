Леброн Джеймс обошел Джордана по очкам за карьеру
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Денвер Наггетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Денвер Наггетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, прошедшая в среду в
Джеймс в этом матче превзошел рубеж в 32 293 очка и вышел на четвертое место в списке самых результативных игроков в НБА за все время, сместив на пятую позицию бывшего игрока «Чикаго» и «Вашингтона» Майкла Джордана, в активе которого осталось 32 292 балла.
Результаты других игр дня:
«Вашингтон» — «Даллас» — 132:123,
«Детройт» — «Миннесота» — 131:114,
«Шарлотт» — «Майами» — 84:91,
«Атланта» — «Сан-Антонио» — 104:111,
«Бруклин» — «Кливленд» — 113:107,
«Нью-Орлеан» — «Юта» — 104:114,
«Чикаго» — «Филадельфия» — 108:107,
«Финикс» — «Нью-Йорк» — 107:96,
«Сакраменто» — «Бостон» — 109:111.