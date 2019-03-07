Леброн обошел Джордана по очкам за карьеру. Теперь он точно круче?
Все еще нет. Но он снова доказал, что может.
Все еще нет. Но он снова доказал, что может.
«Он был для меня всем».
Каким баскетболистом Леброн Джеймс восхищался в детстве, на кого всегда хотел быть похожим — легко угадать без гугла и википедии. Достаточно взглянуть на его игровой номер.
С цифрами 23 на спине Король расстался только однажды — когда перешел в «Майами». И это тоже связано с Его Воздушеством. Просто в «Хите» этот номер был выведен из обращения в честь величайшего баскетболиста всех времен — даже несмотря на то, что он никогда не выступал за этот клуб. И на четыре года Леброн взял номер 6 — тот же, под которым играл в сборной США. Даже там он использовал ту же цифру, что была в «Дрим-тиме» у Майкла Джордана, только перевернул.
Это сейчас он открывает в родном городе шикарную школу стоимостью 8 миллионов долларов. А тогда Леброн Джеймс был щуплым мальцом из Акрона, маленького и не особо благополучного пригорода Кливленда, из неполной и необеспеченной семьи.
У Леброна было гораздо больше шансов оказаться в уличной банде, чем в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Но Майкл стал для него больше чем просто кумиром. Скорее,
И вот сегодня в матче с «Денвером» Леброн обошел своего идола в списке самых результативных игроков в истории лиги.
Впереди теперь — только трое: Карим
Когда Джордан заканчивал карьеру, он был третьим лучшим снайпером в истории. Теперь он пятый. Возможно, его еще
Трехкратный чемпион НБА. Великий воин, принесший долгожданные перстни в родной Кливленд. Он отдал все городу, который 52 года сходил с ума от жажды спортивных побед. И пришел в новую команду, которая после ухода Коби Брайанта тоже начала забывать запах чемпионского шампанского. Легенда пришла в
До 32 292 очков Джордана Леброну оставалось 13, и было понятно, что это случится именно сегодня. На игру с «Денвером» Король вышел в кроссовках с надписью «Спасибо, Эм-Джей».
А когда набрал 3 очка в одной атаке и
«Он был всем, — сказал после матча Леброн. — Майкл был моим вдохновением. Когда ты обычный парень «с района», живущий в Акроне, штат Огайо, ты ищешь вдохновение во всем. Я и мои друзья в школе и на улицах — мы каждый день сражались со статистикой. Единственный ребенок в семье с одним родителем на пороге бедности, в непростом районе. Какой процент ребят, выросших в похожих условиях, способен выбиться в люди?
Я всегда хотел выбиться
В этом сезоне его новая команда не выходит в
Давайте хотя бы один день не сравнивать двух величайших игроков своего времени. Нам повезло видеть, как играет Леброн, некоторым из нас повезло еще и смотреть игры Джордана на РТР в 90-е. Вспомнили, да? Круто было тогда — и круто сейчас. Сравнивать можно, но в другой день.
А сегодня надо просто поздравить Леброна. Этот день принадлежит ему.