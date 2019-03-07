Леброн обошел Джордана по очкам за карьеру. Теперь он точно круче?

Источник: Матч ТВ

«Он был для меня всем».

Каким баскетболистом Леброн Джеймс восхищался в детстве, на кого всегда хотел быть похожим — легко угадать без гугла и википедии. Достаточно взглянуть на его игровой номер.

С цифрами 23 на спине Король расстался только однажды — когда перешел в «Майами». И это тоже связано с Его Воздушеством. Просто в «Хите» этот номер был выведен из обращения в честь величайшего баскетболиста всех времен — даже несмотря на то, что он никогда не выступал за этот клуб. И на четыре года Леброн взял номер 6 — тот же, под которым играл в сборной США. Даже там он использовал ту же цифру, что была в «Дрим-тиме» у Майкла Джордана, только перевернул.

Это сейчас он открывает в родном городе шикарную школу стоимостью 8 миллионов долларов. А тогда Леброн Джеймс был щуплым мальцом из Акрона, маленького и не особо благополучного пригорода Кливленда, из неполной и необеспеченной семьи.

Он рос без братьев и сестер, которые могли бы удержать его от улицы, а молодая мама Глория металась между работами, чтобы накормить сына и отложить немного на баскетбольные кроссовки с изображением летящего к кольцу Джордана.

У Леброна было гораздо больше шансов оказаться в уличной банде, чем в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Но Майкл стал для него больше чем просто кумиром. Скорее, ангелом-хранителем.

И вот сегодня в матче с «Денвером» Леброн обошел своего идола в списке самых результативных игроков в истории лиги.

Впереди теперь — только трое: Карим Абдул-Джаббер (38 387), Карл Мэлоун (36 928). И ближайшая цель — Коби Брайант (33 643).

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Never mind. 23•24 ?•? #LivingLegends SHEESH!!! Happy Halloween!! #Repost</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/kingjames/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> LeBron James</a> (@kingjames) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-31T19:03:34+00:00">31 Окт 2018 в 12:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда Джордан заканчивал карьеру, он был третьим лучшим снайпером в истории. Теперь он пятый. Возможно, его еще кто-то обгонит. Но вряд ли кто-то еще сделает это с таким трепетом.

Трехкратный чемпион НБА. Великий воин, принесший долгожданные перстни в родной Кливленд. Он отдал все городу, который 52 года сходил с ума от жажды спортивных побед. И пришел в новую команду, которая после ухода Коби Брайанта тоже начала забывать запах чемпионского шампанского. Легенда пришла в Лос-Анджелес, чтобы пробудить еще большую легенду. Но сегодня в домашней раздевалке «Лейкерс» — там, где Коби провел 20 лет — после матча снова сидел тот паренек из Акрона. Маленький и беззащитный 34-летний ребенок, который в 90-е с открытым ртом смотрел игры легендарных «Чикаго Буллз». А потом, когда начал играть за школьную команду, в любых мелочах старался копировать великого чемпиона. Даже налокотник надевал так же надменно и небрежно: с небольшим подворотом наизнанку. Ну и знаменитый высунутый язык, куда же без него.

До 32 292 очков Джордана Леброну оставалось 13, и было понятно, что это случится именно сегодня. На игру с «Денвером» Король вышел в кроссовках с надписью «Спасибо, Эм-Джей».

А когда набрал 3 очка в одной атаке и превзошел-таки результат Его Воздушества, сел на скамейку, укрылся полотенцем и заплакал. Даже не увидел клип, который специально для этого случая приготовили «Лейкерс».

«Он был всем, — сказал после матча Леброн. — Майкл был моим вдохновением. Когда ты обычный парень «с района», живущий в Акроне, штат Огайо, ты ищешь вдохновение во всем. Я и мои друзья в школе и на улицах — мы каждый день сражались со статистикой. Единственный ребенок в семье с одним родителем на пороге бедности, в непростом районе. Какой процент ребят, выросших в похожих условиях, способен выбиться в люди?

Я всегда хотел выбиться из-за Майкла. И, как и написано на моих кроссовках, я ему благодарен за мою жизнь.

Когда Леброн ушел в «Майами» из «Кливленда», все говорили, что он никогда не станет таким же великим, как Джордан. Когда вернулся в родной клуб и сделал его чемпионом — ему все равно отказывали в таком же уровне легендарности.

В этом сезоне его новая команда не выходит в плей-офф — и, похоже, Леброну не так много осталось. Хоть это и не всегда объективно, но так сложилось: легендарность принято измерять титулами. У Джеймса их три, и до джордановских шести он может так и не дотянуть. Но сегодня это не страшно.

Давайте хотя бы один день не сравнивать двух величайших игроков своего времени. Нам повезло видеть, как играет Леброн, некоторым из нас повезло еще и смотреть игры Джордана на РТР в 90-е. Вспомнили, да? Круто было тогда — и круто сейчас. Сравнивать можно, но в другой день.