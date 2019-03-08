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11:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милуоки» благодаря 29+12 Адетокунбо обыграл «Индиану»

В первом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете одержал уверенную победу над «Индианой Пэйсерс» — 117:98.

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Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. 27 баллов на счету Криса Миддлтона. Он реализовал 4 броска из 7 из-за дуги. 13 очков в активе Брука Лопеса, 12 — у Эрика Бледсо.

В составе «Индианы» дабл-дабл из 22 очков и 17 подборов оформил Майлз Тёрнер. Он реализовал 4 броска из 11 из-за дуги. 17 баллов на счету Бояна Богдановича.

«Милуоки» (49−16) одержал первую победу за три матча и закрепился на лидирующей позиции в лиге. «Индиана» (42−24) потерпела второе поражение за три встречи.

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