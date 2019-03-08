«Милуоки» благодаря 29+12 Адетокунбо обыграл «Индиану»

Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. 27 баллов на счету Криса Миддлтона. Он реализовал 4 броска из 7 из-за дуги. 13 очков в активе Брука Лопеса, 12 — у Эрика Бледсо.

В составе «Индианы» дабл-дабл из 22 очков и 17 подборов оформил Майлз Тёрнер. Он реализовал 4 броска из 11 из-за дуги. 17 баллов на счету Бояна Богдановича.