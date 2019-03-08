«Милуоки» благодаря 29+12 Адетокунбо обыграл «Индиану»
В первом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете одержал уверенную победу над «Индианой Пэйсерс» — 117:98.
В первом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете одержал уверенную победу над «Индианой Пэйсерс» — 117:98.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо, оформивший
В составе «Индианы»
«Милуоки» (49−16) одержал первую победу за три матча и закрепился на лидирующей позиции в лиге. «Индиана» (42−24) потерпела второе поражение за три встречи.