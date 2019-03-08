«Лейкерс» планируют ограничить игровое время Джеймса
«Лос-Анджелес Лейкерс» планирует ограничить игровое время стартового форварда Леброна Джеймса до конца сезона сообщает ESPN.
«Лос-Анджелес Лейкерс» планирует ограничить игровое время стартового форварда Леброна Джеймса до конца сезона сообщает ESPN.
В организации хотят, чтобы Джеймс проводил на площадке не более 32 минут. Однако в случае, если он захочет сыграть больше во встречах с напряжённой концовкой, ему пойдут навстречу. До этого в нынешнем регулярном чемпионате форвард проводил на паркете по 35,6 минуты в среднем за матч. Причём это самый низкий показатель за всю его 16-летнюю карьеру в НБА.
Такое решение «Лейкерс» связано с тем, что шансы команды выйти в