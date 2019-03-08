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12:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лейкерс» планируют ограничить игровое время Джеймса

«Лос-Анджелес Лейкерс» планирует ограничить игровое время стартового форварда Леброна Джеймса до конца сезона сообщает ESPN.

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Источник: AP 2019

В организации хотят, чтобы Джеймс проводил на площадке не более 32 минут. Однако в случае, если он захочет сыграть больше во встречах с напряжённой концовкой, ему пойдут навстречу. До этого в нынешнем регулярном чемпионате форвард проводил на паркете по 35,6 минуты в среднем за матч. Причём это самый низкий показатель за всю его 16-летнюю карьеру в НБА.

Такое решение «Лейкерс» связано с тем, что шансы команды выйти в плей-офф значительно снизились. На данный момент за 17 матчей до окончания регулярного чемпионата она занимает 11-е место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 30−35. Показатели замыкающего первую восьмёрку «Лос-Анджелес Клипперс» составляют 37:29.

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