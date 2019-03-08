«Лейкерс» планируют ограничить игровое время Джеймса

В организации хотят, чтобы Джеймс проводил на площадке не более 32 минут. Однако в случае, если он захочет сыграть больше во встречах с напряжённой концовкой, ему пойдут навстречу. До этого в нынешнем регулярном чемпионате форвард проводил на паркете по 35,6 минуты в среднем за матч. Причём это самый низкий показатель за всю его 16-летнюю карьеру в НБА.



Такое решение «Лейкерс» связано с тем, что шансы команды выйти в плей-офф значительно снизились. На данный момент за 17 матчей до окончания регулярного чемпионата она занимает 11-е место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 30−35. Показатели замыкающего первую восьмёрку «Лос-Анджелес Клипперс» составляют 37:29.