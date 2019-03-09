«Голден Стэйт» обыграл «Денвер» в матче лидеров Западной конференции НБА

Встреча, прошедшая в пятницу в Окленде, завершилась со счетом 122:105 (30:20, 37:30, 23:25, 32:30) в пользу хозяев площадки. У победителей лучшим на паркете был Клэй Томпсон, набравший 39 очков, 26 очков на счету Кевина Дюрэнта. У гостей по 17 очков набрали Малик Бизли и Монте Моррис.