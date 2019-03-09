«Голден Стэйт» обыграл «Денвер» в матче лидеров Западной конференции НБА

Встреча, прошедшая в пятницу в Окленде, завершилась со счетом 122:105 (30:20, 37:30, 23:25, 32:30) в пользу хозяев площадки. У победителей лучшим на паркете был Клэй Томпсон, набравший 39 очков, 26 очков на счету Кевина Дюрэнта. У гостей по 17 очков набрали Малик Бизли и Монте Моррис.
Результаты других матчей дня:
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 118:110,
«Чикаго Буллс» — «Детройт Пистонс» — 104:112,
«Хьюстон Рокетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 107:91,
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 104:127,
«Мемфис Гризлис» — «Юта Джаз» — 114:104,
«Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс» — 126:110,
«Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардз» — 112:111,
«Орландо Мэджик» — «Даллас Мэверикс» — 111:106.