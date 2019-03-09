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12:46 (мск), источник: Р-Спорт

«Голден Стэйт» обыграл «Денвер» в матче лидеров Западной конференции НБА

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» обыграли на своем паркете «Денвер Наггетс» в матче лидеров Западной конференции НБА в рамках регулярного чемпионата нынешнего сезона.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в пятницу в Окленде, завершилась со счетом 122:105 (30:20, 37:30, 23:25, 32:30) в пользу хозяев площадки. У победителей лучшим на паркете был Клэй Томпсон, набравший 39 очков, 26 очков на счету Кевина Дюрэнта. У гостей по 17 очков набрали Малик Бизли и Монте Моррис.

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Результаты других матчей дня:

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 118:110,

«Чикаго Буллс» — «Детройт Пистонс» — 104:112,

«Хьюстон Рокетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 107:91,

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 104:127,

«Мемфис Гризлис» — «Юта Джаз» — 114:104,

«Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс» — 126:110,

«Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардз» — 112:111,

«Орландо Мэджик» — «Даллас Мэверикс» — 111:106.

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