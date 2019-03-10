Трипл-дабл Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 120:107 (25:24, 32:23, 36:29, 27:31). В составе победителей самым результативным стал Кайри Ирвинг, в активе которого 30 очков. У «Лейкерс» трипл-дабл сделал Леброн Джеймс (30 очков, 12 передач, 10 подборов).