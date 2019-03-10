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10:45 (мск), источник: Р-Спорт

Трипл-дабл Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке проиграли «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 120:107 (25:24, 32:23, 36:29, 27:31). В составе победителей самым результативным стал Кайри Ирвинг, в активе которого 30 очков. У «Лейкерс» трипл-дабл сделал Леброн Джеймс (30 очков, 12 передач, 10 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лос-Анджелес» потерпел пятое поражение подряд.

Результаты других матчей дня:

«Атланта» — «Бруклин» — 112:114,

«Миннесота» — «Вашингтон» — 135:130 (после овертайма),

«Милуоки» — «Шарлотт» — 131:114,

«Портленд» — «Финикс» — 127:120.

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