Трипл-дабл Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке проиграли «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке проиграли «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча в
«Лос-Анджелес» потерпел пятое поражение подряд.
«Атланта» — «Бруклин» — 112:114,
«Миннесота» — «Вашингтон» — 135:130 (после овертайма),
«Милуоки» — «Шарлотт» — 131:114,
«Портленд» — «Финикс» — 127:120.