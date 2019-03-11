Баскетболисты «Филадельфии» победили «Индиану» в матче НБА

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Филадельфии, завершилась со счетом 106:89 (26:25, 25:34, 21:11, 34:19) в пользу хозяев паркета. В составе «Севенти Сиксерс» дабл-дабл оформил Джоэль Эмбиид (33 очка + 12 подборов). Самым результативным у «Пэйсерс» стал Боян Богданович, набравший 18 баллов.