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10:02 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Филадельфии» победили «Индиану» в матче НБА

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Филадельфии Севенти Сиксерс» обыграли «Индиану Пэйсерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Филадельфии, завершилась со счетом 106:89 (26:25, 25:34, 21:11, 34:19) в пользу хозяев паркета. В составе «Севенти Сиксерс» дабл-дабл оформил Джоэль Эмбиид (33 очка + 12 подборов). Самым результативным у «Пэйсерс» стал Боян Богданович, набравший 18 баллов.

В параллельном матче «Торонто» на выезде нанес поражение «Майами» — 125:104 (32:27, 36:27, 23:25, 34:25).

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