Баскетболисты «Филадельфии» победили «Индиану» в матче НБА
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Филадельфии Севенти Сиксерс» обыграли «Индиану Пэйсерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Филадельфии Севенти Сиксерс» обыграли «Индиану Пэйсерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Филадельфии, завершилась со счетом 106:89 (26:25, 25:34, 21:11, 34:19) в пользу хозяев паркета. В составе «Севенти Сиксерс»
В параллельном матче «Торонто» на выезде нанес поражение «Майами» — 125:104 (32:27, 36:27, 23:25, 34:25).