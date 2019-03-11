Баскетболисты «Голден Стэйт» проиграли «Финиксу» в домашнем матче НБА

Встреча в Окленде завершилась победой гостей со счетом 115:111 (16:29, 40:28, 23:23, 36:31). Самым результативным в составе «Финикса» стал Девин Букер, на счету которого 37 очков, 8 подборов и 11 передач. У «Голден Стэйт» на паркете выделялись Клэй Томпсон (28 очков) и Кевин Дюрэнт (25 очков).