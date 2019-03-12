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11:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Клипперс» одержал пятую победу подряд в НБА, обыграв «Бостон»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл пятый матч подряд в регулярном чемпионате НБА, взяв верх над «Бостоном».

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 140:115 (25:19, 37:30, 39:36, 39:30). В составе хозяев Лу Уильямс набрал 34 очка, Данило Галлинари — 25, у проигравших Терри Розье записал себе в актив 26 очков, дабл-дабл оформил Кайри Ривинг (18 очков и 11 результативных передач).

«Хьюстон» на своей площадке нанес поражение «Шарлотт» — 118:106. «Хорнетс» не помогли 40 очков и 10 подборов Кембы Уокера, у «Рокетс» на счету Джеймса Хардена 28 очков и 10 передач, Клинт Капела также сделал дабл-дабл (19 очков и 15 подборов).

Результаты других матчей дня:

«Вашингтон» — «Сакраменто» — 121:115,

«Кливленд» — «Торонто» — 126:101,

«Бруклин» — «Детройт» — 103:75,

«Юта» — «Оклахома-Сити» — 89:98.

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