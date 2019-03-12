«Клипперс» одержал пятую победу подряд в НБА, обыграв «Бостон»
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл пятый матч подряд в регулярном чемпионате НБА, взяв верх над «Бостоном».
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл пятый матч подряд в регулярном чемпионате НБА, взяв верх над «Бостоном».
Встреча, состоявшаяся в
«Хьюстон» на своей площадке нанес поражение «Шарлотт» — 118:106. «Хорнетс» не помогли 40 очков и 10 подборов Кембы Уокера, у «Рокетс» на счету Джеймса Хардена 28 очков и 10 передач, Клинт Капела также сделал
Результаты других матчей дня:
«Вашингтон» — «Сакраменто» — 121:115,
«Кливленд» — «Торонто» — 126:101,
«Бруклин» — «Детройт» — 103:75,
«Юта» — «Оклахома-Сити» — 89:98.