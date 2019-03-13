Победная серия «Клипперс» в НБА прервалась после поражения от «Портленда»
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» уступили «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» уступили «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в
Другие результаты дня:
«Индиана» — «Нью-Йорк» — 103:98,
«Филадельфия» — «Кливленд» — 106:99,
«Даллас» — «Сан-Антонио» — 105:112,
«Нью-Орлеан» — «Милуоки» — 113:130,
«Чикаго» — «Лейкерс» — 107:123,
«Денвер» — Миннесота — 133:107.