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10:33 (мск), источник: Р-Спорт

Победная серия «Клипперс» в НБА прервалась после поражения от «Портленда»

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» уступили «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе во вторник, завершилась победой гостей со счетом 125:104 (23:30, 27:22, 35:32, 40:20). Самым результативным в составе победителей стал Си Джей Макколлум, набравший 35 очков, его партнеры по команде Юсуф Нуркич (20 очков, 12 подборов) и Дэмиан Лиллард (20 очков, 12 передач) оформили по дабл-даблу. У проигравших сделали дабл-дабл Монтрезл Харрелл (22 очка, 11 подборов) и Ивица Зубац (10 очков, 15 подборов).

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Другие результаты дня:

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 103:98,

«Филадельфия» — «Кливленд» — 106:99,

«Даллас» — «Сан-Антонио» — 105:112,

«Нью-Орлеан» — «Милуоки» — 113:130,

«Чикаго» — «Лейкерс» — 107:123,

«Денвер» — Миннесота — 133:107.

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