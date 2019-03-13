Победная серия «Клипперс» в НБА прервалась после поражения от «Портленда»

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе во вторник, завершилась победой гостей со счетом 125:104 (23:30, 27:22, 35:32, 40:20). Самым результативным в составе победителей стал Си Джей Макколлум, набравший 35 очков, его партнеры по команде Юсуф Нуркич (20 очков, 12 подборов) и Дэмиан Лиллард (20 очков, 12 передач) оформили по дабл-даблу. У проигравших сделали дабл-дабл Монтрезл Харрелл (22 очка, 11 подборов) и Ивица Зубац (10 очков, 15 подборов).