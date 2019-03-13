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13:06 (мск), источник: Газета.Ру

Баскетболиста оштрафовали на $25 тысяч за угрозы в адрес фаната

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) решила оштафовать разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, передает официальный сайт организации.

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Источник: AP 2019

По словам пресс-службы лиги, игрок должен будет заплатить $25 тысяч за неприятную ситуацию с болельщиком «Юты Джаз», который случилась во время матча регулярного чемпионата.

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Уэстбрук начал на повышенных тонах общаться с фанатом, когда сидел на скамейке запасных. В определенный момент баскетболист пообщела избить болельщика и его жену.

После игры лидер «Тандер» объяснил, что резко отреагировал на слова зрителя: «Встань на колени, как ты привык это делать».

Игра завершилась победой «Оклахомы» 98:89.

Ранее баскетболист Пол Джордан был оштрафован на $25 тысяч за публичную критику судей.

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