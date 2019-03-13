Баскетболиста оштрафовали на $25 тысяч за угрозы в адрес фаната
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) решила оштафовать разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, передает официальный сайт организации.
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) решила оштафовать разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, передает официальный сайт организации.
По словам
Уэстбрук начал на повышенных тонах общаться с фанатом, когда сидел на скамейке запасных. В определенный момент баскетболист пообщела избить болельщика и его жену.
После игры лидер «Тандер» объяснил, что резко отреагировал на слова зрителя: «Встань на колени, как ты привык это делать».
Игра завершилась победой «Оклахомы» 98:89.
Ранее баскетболист Пол Джордан был оштрафован на $25 тысяч за публичную критику судей.