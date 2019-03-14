Баскетболисты «Голден Стэйт» прервали победную серию «Хьюстона» в НБА
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграли «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграли «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча в Хьюстоне завершилась победой гостей со счетом 106:104 (33:23, 21:29, 31:26, 21:26). Самыми результативными в составе победителей стали Клэй Томпсон и Демаркус Казинс, в активе которых 30 и 27 очков соответственно. У «Хьюстона»
«Хьюстон» потерпел первое поражение после серии из девяти побед.
Результаты других матчей:
«Вашингтон» — «Орландо» — 100:90,
«Оклахома-Сити» — «Бруклин» — 108:96,
«Майами» — «Детройт» -108:74,
«Атланта» — «Мемфис» — 132:111,
«Финикс» — «Юта» — 97:114 .