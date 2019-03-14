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11:19 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Голден Стэйт» прервали победную серию «Хьюстона» в НБА

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграли «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча в Хьюстоне завершилась победой гостей со счетом 106:104 (33:23, 21:29, 31:26, 21:26). Самыми результативными в составе победителей стали Клэй Томпсон и Демаркус Казинс, в активе которых 30 и 27 очков соответственно. У «Хьюстона» дабл-даблы сделали Джеймс Харден (29 очков, 10 передач) и Клинт Капела (13 очков, 13 подборов). Еще 24 очка на счету Криса Пола.

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«Хьюстон» потерпел первое поражение после серии из девяти побед.

Результаты других матчей:

«Вашингтон» — «Орландо» — 100:90,

«Оклахома-Сити» — «Бруклин» — 108:96,

«Майами» — «Детройт» -108:74,

«Атланта» — «Мемфис» — 132:111,

«Финикс» — «Юта» — 97:114 .

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