Баскетболисты «Голден Стэйт» прервали победную серию «Хьюстона» в НБА

Встреча в Хьюстоне завершилась победой гостей со счетом 106:104 (33:23, 21:29, 31:26, 21:26). Самыми результативными в составе победителей стали Клэй Томпсон и Демаркус Казинс, в активе которых 30 и 27 очков соответственно. У «Хьюстона» дабл-даблы сделали Джеймс Харден (29 очков, 10 передач) и Клинт Капела (13 очков, 13 подборов). Еще 24 очка на счету Криса Пола.