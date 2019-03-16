Баскетболисты «Бостона» обыграли «Атланту» в домашнем матче НБА

Субботняя игра в Бостоне завершилась победой хозяев площадки со счетом 129:120 (43:36, 31:26, 31:30, 24:28). В составе «Бостона» одной передачи до трипл-дабла не хватило Кайри Ирвингу (30 очков, 11 подборов). Еще 23 очка принес команде Джейлен Браун. У «Атланты» самыми результативными стали Трэй Янг (26 очков) и Джон Коллинз (20 очков, 11 подборов).