Баскетболисты «Бостона» обыграли «Атланту» в домашнем матче НБА

Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Лос-Анджелес Кингз1
Флорида Пантерз1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес0
Жирона2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино1
Болонья3
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Баффало Сэйбрз
Футбол. Зарубежный
16.03
Анже0
Амьен0
Футбол. Зарубежный
16.03
Кан0
Сент-Этьен5
Футбол. Зарубежный
16.03
Генгам1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
16.03
Ним2
Страсбур2
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
16.03
Герта2
Боруссия Д3
Футбол. Зарубежный
16.03
Атлетик2
Атлетико0
Хоккей. НХЛ
16.03
Питтсбург Пингвинз1
Сент-Луис Блюз5
Хоккей. НХЛ
16.03
Детройт Ред Уингз2
Нью-Йорк Айлендерс1
Футбол. Зарубежный
16.03
СПАЛ2
Рома1
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Премьер-лига
16.03
Арсенал Т2
Енисей0
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Нэшвилл Предаторз
Биатлон. Биатлон
16.03
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (М)
Футбол. Зарубежный
16.03
Реал2
Сельта0
Футбол. Первый дивизион
16.03
Балтика2
Спартак-20
Футбол. Зарубежный
16.03
Борнмут2
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
16.03
Бернли1
Лестер2
Футбол. Зарубежный
16.03
Вест Хэм Юнайтед4
Хаддерсфилд3
Футбол. Зарубежный
16.03
Шальке-040
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
16.03
Штутгарт1
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
16.03
Аугсбург3
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
16.03
Вольфсбург5
Фортуна Д2
Футбол. Зарубежный
16.03
Сассуоло3
Сампдория5
Футбол. Премьер-лига
16.03
Рубин0
Ростов2
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Томь
Биатлон. Биатлон
16.03
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (Ж)
Футбол. Первый дивизион
16.03
Краснодар-20
Сочи2
Футбол. Зарубежный
16.03
Уэска1
Алавес3
Хоккей. КХЛ
16.03
Автомобилист2
Салават Юлаев0
Футбол. Премьер-лига
16.03
Урал0
ЦСКА1
Хоккей. КХЛ
16.03
Барыс4
Авангард2
Футбол. Первый дивизион
16.03
Тюмень1
Чертаново1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
16.03
Оренбург1
Динамо0
Все события
Фоторепортажи
12Палитра эмоций Юргена Клоппа
98 лет назад Виталий Петров взял подиум на Гран-при Австралии
16 марта, источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Бостона» обыграли «Атланту» в домашнем матче НБА

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Бостон Селтикс» на своем паркете обыграли «Атланту Хокс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Наверх

Субботняя игра в Бостоне завершилась победой хозяев площадки со счетом 129:120 (43:36, 31:26, 31:30, 24:28). В составе «Бостона» одной передачи до трипл-дабла не хватило Кайри Ирвингу (30 очков, 11 подборов). Еще 23 очка принес команде Джейлен Браун. У «Атланты» самыми результативными стали Трэй Янг (26 очков) и Джон Коллинз (20 очков, 11 подборов).

Следующий матч «Бостон» проведет дома 18 марта против «Денвера». «Атланта» днем ранее сыграет на выезде с «Орландо».

 В России разработали замену запрещенному WADA мельдонию
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Фуркад — герой России. Француз сделал нам бронзу в эстафете
Черный день для русских лыжников. Норвежцы уничтожают наши шансы
«Реал» одержал победу в первом матче после возвращения Зидана
Россия была в шаге от медали в эстафете. Все испортила лидер
Еременко не пощадил «Рубин», «Ростов» прервал серию без побед
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Енисей» в матче РПЛ
Жирков вызван в сборную России на отборочные матчи Евро-2020
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь