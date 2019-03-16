Баскетболисты «Бостона» обыграли «Атланту» в домашнем матче НБА
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Бостон Селтикс» на своем паркете обыграли «Атланту Хокс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Бостон Селтикс» на своем паркете обыграли «Атланту Хокс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Субботняя игра в Бостоне завершилась победой хозяев площадки со счетом 129:120 (43:36, 31:26, 31:30, 24:28). В составе «Бостона» одной передачи до
Следующий матч «Бостон» проведет дома 18 марта против «Денвера». «Атланта» днем ранее сыграет на выезде с «Орландо».