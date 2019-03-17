33 очка Джеймса не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Нью-Йорк Никс»

Источник: AP 2019

Хозяева площадки смогли захватить инициативу в матче с самой первой четверти, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в 11 очков. Однако уже во втором игровом отрезке гостям удалось отквитать отставание и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли со счётом 66:63 в пользу «Лейкерс».

Третья четверть прошла в равной борьбе, в которой на одно очко сильнее оказались хозяева. Исход встречи решился на последних секундах матча — в итоге в концовке чуть сильнее оказались хозяева, они и одержали победу со счётом 124:123.