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22:24 (мск), источник: Чемпионат.com

33 очка Джеймса не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Нью-Йорк Никс»

«Нью-Йорк Никс» на домашней площадке переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

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Источник: AP 2019

Хозяева площадки смогли захватить инициативу в матче с самой первой четверти, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в 11 очков. Однако уже во втором игровом отрезке гостям удалось отквитать отставание и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли со счётом 66:63 в пользу «Лейкерс».

Третья четверть прошла в равной борьбе, в которой на одно очко сильнее оказались хозяева. Исход встречи решился на последних секундах матча — в итоге в концовке чуть сильнее оказались хозяева, они и одержали победу со счётом 124:123.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Эммануэль Мудиай, набравший 28 очков. Дабл-даблом отметился Деандре Джордан, на его счету 15 очков и 17 подборов. В составе гостей отличился Леброн Джеймс, набравший 33 очка.

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