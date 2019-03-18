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09:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торонто» проиграл «Детройту», несмотря на 33 очка Леонарда

«Детройт Пистонс» переиграл «Торонто Рэпторс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счётом 110:107.

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Хозяева начинали заключительную четверть с отставанием в 6 очков. Однако подопечные Дуэйна Кейси провели четвёртую 12-минутку более уверенно и смогли добиться успеха.

Самым результативным игроком поединка оказался форвард «Торонто» Кавай Леонард, отметившийся 33 очками и 10 подборами. В активе форварда «Детройта» Блэйка Гриффина 25 очков и 8 подбора, а у центрового «Пистонс» Андре Драммонда — 15 очков и 17 подборов.

«Торонто» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт» идёт на шестой строчке.

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