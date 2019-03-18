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09:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сакраменто» разгромил «Чикаго», Багли набрал 21 очко

«Сакраменто Кингз» выиграл у «Чикаго Буллз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счётом 129:102.

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Хозяева начали уходить в отрыв во второй четверти, по ходу которой их перевес доходил до 17 очков. В дальнейшем они наращивали темп, и их максимальное преимущество составило «+37».
Форвард «Сакраменто» Марвин Багли отметился 21 очком и 9 подборами. Ещё четыре игрока «Кингз» смогли достичь отметки в 15 набранных очков — это Де’Аарон Фокс (17), Гарри Джайлс (16), Бадди Хилд (16) и Харрисон Барнс (15). У «Чикаго» 18 очков набрал защитник Зак Лавин.

«Кингз» занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Буллз» идут на 13-й строчке на Востоке.

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