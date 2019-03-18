«Филадельфия» стала четвёртой командой НБА, досрочно вышедшей в плей-офф
«Филадельфия Сиксерс» стал четвёртой командой НБА, досрочно обеспечившей себе выход в
«Филадельфия Сиксерс» стал четвёртой командой НБА, досрочно обеспечившей себе выход в
После победы над «Милоуки Бакс» со счётом 130:125 «Филадельфия» добилась соотношения побед и поражений 45−25 и таким образом гарантировала себе место не ниже 8-го по итогам регулярного чемпионата. На данный момент она занимает 3-ю строчку в Восточной конференции.
«Сиксерс» сыграют в
Ранее место в