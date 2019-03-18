«Филадельфия» стала четвёртой командой НБА, досрочно вышедшей в плей-офф

После победы над «Милоуки Бакс» со счётом 130:125 «Филадельфия» добилась соотношения побед и поражений 45−25 и таким образом гарантировала себе место не ниже 8-го по итогам регулярного чемпионата. На данный момент она занимает 3-ю строчку в Восточной конференции.



«Сиксерс» сыграют в плей-офф второй год подряд. В прошлом сезоне они дошли до второго раунда, где уступили в серии «Бостон Селтикс» со счётом 1−4. До этого команда не могла выйти в плей-офф в течение пяти лет подряд.



Ранее место в плей-офф обеспечили себе «Милуоки» и «Торонто Рэпторс» в Восточной конференции, а также «Голден Стэйт Уорриорз» в Западной.