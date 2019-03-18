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14:25 (мск), источник: Чемпионат.com

В НБА побит рекорд по количеству игроков, набравших 50+ очков за игру в сезоне

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо в проигранном его командой матче с «Филадельфией Сиксерс» (130:125) набрал 52 очка.

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Источник: AP 2019

Тем самым Яннис в сезоне-2018/19 стал 11-м игроком, набиравшим 50 и более очков за один матч. Это новый рекорд НБА. Предыдущий показатель равнялся десяти: именно столько баскетболистов набирали 50+ очков за матч в сезоне-2016/17. Об этом сообщает Clutch Points.

Кроме Адетокумбо в нынешнем чемпионате 50+ очков набирали: Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Кевин Дюрант, Стивен Карри, Клэй Томпсон (все — «Голден Стэйт Уорриорз»), Леброн Джеймс («Лос-Анжелес Лейкерс»), Деррик Роуз ( Миннесота Тимбервулвз), Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс»), Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио Спёрс»), Дэмиан Лилларду («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Кемба Уокер («Шарлотта Хорнетс»).

Отметим, что Харден набирал в нынешнем розыгрыше 50+ очков в шести матчах.

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