В НБА побит рекорд по количеству игроков, набравших 50+ очков за игру в сезоне

Тем самым Яннис в сезоне-2018/19 стал 11-м игроком, набиравшим 50 и более очков за один матч. Это новый рекорд НБА. Предыдущий показатель равнялся десяти: именно столько баскетболистов набирали 50+ очков за матч в сезоне-2016/17. Об этом сообщает Clutch Points.