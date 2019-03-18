В НБА побит рекорд по количеству игроков, набравших 50+ очков за игру в сезоне
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо в проигранном его командой матче с «Филадельфией Сиксерс» (130:125) набрал 52 очка.
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо в проигранном его командой матче с «Филадельфией Сиксерс» (130:125) набрал 52 очка.
Тем самым Яннис в сезоне-2018/19 стал 11-м игроком, набиравшим 50 и более очков за один матч. Это новый рекорд НБА. Предыдущий показатель равнялся десяти: именно столько баскетболистов набирали 50+ очков за матч в сезоне-2016/17. Об этом сообщает Clutch Points.
Кроме Адетокумбо в нынешнем чемпионате 50+ очков набирали: Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Кевин Дюрант, Стивен Карри, Клэй Томпсон (все — «Голден Стэйт Уорриорз»), Леброн Джеймс («Лос-Анжелес Лейкерс»), Деррик Роуз ( Миннесота Тимбервулвз), Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс»), Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио Спёрс»), Дэмиан Лилларду («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Кемба Уокер («Шарлотта Хорнетс»).
Отметим, что Харден набирал в нынешнем розыгрыше 50+ очков в шести матчах.