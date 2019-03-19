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10:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кливленд» обыграл «Детройт», «Юта» разгромила «Вашингтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд Кавальерс» (18−53) на домашнем паркете взял верх над «Детройт Пистонс» (36−34) — 126:119.

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Самым результативным игроком встречи стал новичок победителей Коллин Секстон, набравший 27 очков. 21 балл на счету Джеди Османа. Кевин Лав участия в матче не принимал. У «Детройта» дабл-дабл из 21 очка и 21 подбора оформил Андре Драммонд. В активе Уэйна Эллингтона 25 очков.

В параллельной встрече «Юта Джаз» (41−29) на выезде разгромил «Вашингтон Уизардс» (30−41) — 116:95.

В составе победителей 19 очков на счету Донована Митчелла, 18 — у Джея Краудера. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 14 баллов и 14 подборов. У «волшебников» 19 очков в активе Джабари Паркера, 15 — у Брэдли Била.

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