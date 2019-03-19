«Кливленд» обыграл «Детройт», «Юта» разгромила «Вашингтон»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд Кавальерс» (18−53) на домашнем паркете взял верх над «Детройт Пистонс» (36−34) — 126:119.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд Кавальерс» (18−53) на домашнем паркете взял верх над «Детройт Пистонс» (36−34) — 126:119.
Самым результативным игроком встречи стал новичок победителей Коллин Секстон, набравший 27 очков. 21 балл на счету Джеди Османа. Кевин Лав участия в матче не принимал. У «Детройта»
В параллельной встрече «Юта Джаз» (41−29) на выезде разгромил «Вашингтон Уизардс» (30−41) — 116:95.
В составе победителей 19 очков на счету Донована Митчелла, 18 — у Джея Краудера. Руди Гобер оформил