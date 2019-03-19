«Кливленд» обыграл «Детройт», «Юта» разгромила «Вашингтон»

Самым результативным игроком встречи стал новичок победителей Коллин Секстон, набравший 27 очков. 21 балл на счету Джеди Османа. Кевин Лав участия в матче не принимал. У «Детройта» дабл-дабл из 21 очка и 21 подбора оформил Андре Драммонд. В активе Уэйна Эллингтона 25 очков.