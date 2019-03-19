«Денвер» победил «Бостон», «Торонто» разгромил «Никс» с преимуществом в 36 очков

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Селтикс» Кайри Ирвинг, набравший 30 очков. 20 баллов на счету Эла Хорфорда, 13 — у Маркуса Морриса. В составе победителей дабл-даблами отметились Никола Йокич (21 очко и 13 подборов) и Пол Миллсэп (12 баллов и 11 подборов). 20 очков в активе Уилла Бартона.

В составе победителей 20 очков на счету Джереми Лина, 19 — у Паскаля Сиакама. Фред Ванвлит оформил дабл-дабл из 13 баллов и 12 результативных передач. Кавай Леонард участия в матче не принимал. У «Никс» 22 очка в активе Аллонзо Трира.