«Денвер» победил «Бостон», «Торонто» разгромил «Никс» с преимуществом в 36 очков
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» (47−22) на выезде взял верх над «Бостон Селтикс» (43−28) — 114:105.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» (47−22) на выезде взял верх над «Бостон Селтикс» (43−28) — 114:105.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Селтикс» Кайри Ирвинг, набравший 30 очков. 20 баллов на счету Эла Хорфорда, 13 — у Маркуса Морриса. В составе победителей
В параллельном матче «Торонто Рэпторс» (50−21) дома разгромил «Нью-Йорк Никс» (14−57) — 128:92.
В составе победителей 20 очков на счету Джереми Лина, 19 — у Паскаля Сиакама. Фред Ванвлит оформил