«Сан-Антонио» обыграл «Голден Стэйт», «Оклахома» проиграла «Майами»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» (42−29) на домашнем паркете взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз» (47−22) — 111:105.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» (42−29) на домашнем паркете взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз» (47−22) — 111:105.
Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Демар Дерозан, набравший 26 очков. Ламаркус Олдридж оформил
В параллельном матче «Оклахома-Сити Тандер» (42−29) дома уступил «Майами Хит» (34−36) — 107:116.
В составе победителей