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10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нью-Орлеан» в овертайме обыграл «Даллас», «Чикаго» победил «Финикс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» (31−42) в овертайме взял верх над «Даллас Маверикс» (28−42) — 129:125.

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30 очков в составе победителей набрал Джулиус Рэндл, 20 — Энтони Дэвис. Элфрид Пэйтон оформил пятый трипл-дабл подряд (19 баллов, 10 подборов и 11 результативных передач). У «Далласа» трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 10 результативных передач на счету Луки Дончича.

В параллельной встрече «Чикаго Буллз» (20−52) на выезде взял верх над «Финикс Санз» (17−55) — 116:101. Гости прервали серию из пяти поражений.

По 25 очков в составе «Финикса» набрали Девин Букер и Деандре Эйтон (также 12 подборов). У «быков» 24 балла на счету центрового Робина Лопеса. По 17 очков в активе Зака Лавина и Лаури Маркканена.

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