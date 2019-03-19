«Нью-Орлеан» в овертайме обыграл «Даллас», «Чикаго» победил «Финикс»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» (31−42) в овертайме взял верх над «Даллас Маверикс» (28−42) — 129:125.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» (31−42) в овертайме взял верх над «Даллас Маверикс» (28−42) — 129:125.
30 очков в составе победителей набрал Джулиус Рэндл, 20 — Энтони Дэвис. Элфрид Пэйтон оформил пятый
В параллельной встрече «Чикаго Буллз» (20−52) на выезде взял верх над «Финикс Санз» (17−55) — 116:101. Гости прервали серию из пяти поражений.
По 25 очков в составе «Финикса» набрали Девин Букер и Деандре Эйтон (также 12 подборов). У «быков» 24 балла на счету центрового Робина Лопеса. По 17 очков в активе Зака Лавина и Лаури Маркканена.