«Нью-Орлеан» в овертайме обыграл «Даллас», «Чикаго» победил «Финикс»

30 очков в составе победителей набрал Джулиус Рэндл, 20 — Энтони Дэвис. Элфрид Пэйтон оформил пятый трипл-дабл подряд (19 баллов, 10 подборов и 11 результативных передач). У «Далласа» трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 10 результативных передач на счету Луки Дончича.

В параллельной встрече «Чикаго Буллз» (20−52) на выезде взял верх над «Финикс Санз» (17−55) — 116:101. Гости прервали серию из пяти поражений.