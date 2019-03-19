Дирк Новицки вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории НБА
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Форвард «Далласа» Дирк Новицки обошел Уилта Чемберлена и поднялся на шестое место в списке лучших снайперов в истории НБА.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Форвард «Далласа» Дирк Новицки обошел Уилта Чемберлена и поднялся на шестое место в списке лучших снайперов в истории НБА.
«Даллас» в понедельник на своей площадке уступил в овертайме «Нью-Орлеану» со счетом 125:129, Новицки записал себе в актив восемь очков. Теперь на счету 40-летнего немецкого баскетболиста 31 424 очка. Чемберлен (31 419) выступал за команды «Филадельфия Уорриорз"/"Сан-Франциско Уорриорз», «Филадельфия Севенти Сиксерз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в 50−70-е годы прошлого века.
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Новицки на протяжении 20-летней карьеры в НБА выступал только за «Даллас».