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10:55 (мск), источник: Р-Спорт

Дирк Новицки вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории НБА

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Форвард «Далласа» Дирк Новицки обошел Уилта Чемберлена и поднялся на шестое место в списке лучших снайперов в истории НБА.

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Источник: AP 2019

«Даллас» в понедельник на своей площадке уступил в овертайме «Нью-Орлеану» со счетом 125:129, Новицки записал себе в актив восемь очков. Теперь на счету 40-летнего немецкого баскетболиста 31 424 очка. Чемберлен (31 419) выступал за команды «Филадельфия Уорриорз"/"Сан-Франциско Уорриорз», «Филадельфия Севенти Сиксерз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в 50−70-е годы прошлого века.

В пятерку лучших снайперов НБА входят Карим Абдул-Джаббар (38 387 очков), Карл Мэлоун (36 928), Кобе Брайант (33 643), Леброн Джеймс (32 439) и Майкл Джордан (32 292).

Новицки на протяжении 20-летней карьеры в НБА выступал только за «Даллас».

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