Дирк Новицки вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории НБА

«Даллас» в понедельник на своей площадке уступил в овертайме «Нью-Орлеану» со счетом 125:129, Новицки записал себе в актив восемь очков. Теперь на счету 40-летнего немецкого баскетболиста 31 424 очка. Чемберлен (31 419) выступал за команды «Филадельфия Уорриорз"/"Сан-Франциско Уорриорз», «Филадельфия Севенти Сиксерз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в 50−70-е годы прошлого века.