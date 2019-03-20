Дабл-дабл Расселла принес победу «Бруклину» над «Сакраменто»

Встреча, прошедшая в Сакраменто во вторник, завершилась со счетом 123:121 (25:38, 33:28, 20:37, 45:18) в пользу гостей. В составе победителей дабл-дабл оформил Д’Анджело Расселл, набравший 44 очка и отдавший 12 результативных передач. У хозяев площадки лучшим был Де’Аарон Фокс (27 очков), его партнер по команде Неманья Бьелица сделал дабл-дабл (14 очков, 10 подборов).