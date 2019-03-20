Дабл-дабл Расселла принес победу «Бруклину» над «Сакраменто»
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Бруклин» в гостях одержал победу над «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Бруклин» в гостях одержал победу над «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в Сакраменто во вторник, завершилась со счетом 123:121 (25:38, 33:28, 20:37, 45:18) в пользу гостей. В составе победителей
«Шарлотт» — «Филадельфия» — 114:118,
«Атланта» — «Хьюстон» — 105:121,
«Милуоки» — «Лейкерс» — 115:101,
«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 107:117,
«Клипперс» — «Индиана» — 115:109.