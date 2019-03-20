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09:47 (мск), источник: Р-Спорт

Дабл-дабл Расселла принес победу «Бруклину» над «Сакраменто»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Бруклин» в гостях одержал победу над «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Сакраменто во вторник, завершилась со счетом 123:121 (25:38, 33:28, 20:37, 45:18) в пользу гостей. В составе победителей дабл-дабл оформил Д’Анджело Расселл, набравший 44 очка и отдавший 12 результативных передач. У хозяев площадки лучшим был Де’Аарон Фокс (27 очков), его партнер по команде Неманья Бьелица сделал дабл-дабл (14 очков, 10 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

Другие результаты дня:

«Шарлотт» — «Филадельфия» — 114:118,

«Атланта» — «Хьюстон» — 105:121,

«Милуоки» — «Лейкерс» — 115:101,

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 107:117,

«Клипперс» — «Индиана» — 115:109.

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