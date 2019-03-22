«Детройт» разгромил «Финикс», «Сакраменто» обыграл «Даллас»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт Пистонс» (37−34) на выезде разгромил «Финикс Санз» (17−56) — 118:98.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт Пистонс» (37−34) на выезде разгромил «Финикс Санз» (17−56) — 118:98.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Девин Букер, набравший 26 очков. 20 баллов на счету Деандре Эйтона. В составе победителей 23 очка в активе Уэйна Эллингтона. Андре Драммонд оформил
В параллельном матче «Сакраменто Кингз» (35−36) дома взял верх над «Даллас Маверикс» (28−44) — 116:100.
В составе победителей 29 очков на счету Бадди Хилда.