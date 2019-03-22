«Детройт» разгромил «Финикс», «Сакраменто» обыграл «Даллас»

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Девин Букер, набравший 26 очков. 20 баллов на счету Деандре Эйтона. В составе победителей 23 очка в активе Уэйна Эллингтона. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 16 баллов и 19 подборов.

В составе победителей 29 очков на счету Бадди Хилда. Дабл-даблами отметились Марвин Бэгли III (22 балла и 12 подборов) и Уилли Коли-Стайн (10 очков и 18 подборов). У «Далласа» 19 баллов в активе Джастина Джексона. Лука Дончич оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.