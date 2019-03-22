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10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Детройт» разгромил «Финикс», «Сакраменто» обыграл «Даллас»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт Пистонс» (37−34) на выезде разгромил «Финикс Санз» (17−56) — 118:98.

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Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Девин Букер, набравший 26 очков. 20 баллов на счету Деандре Эйтона. В составе победителей 23 очка в активе Уэйна Эллингтона. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 16 баллов и 19 подборов.

В параллельном матче «Сакраменто Кингз» (35−36) дома взял верх над «Даллас Маверикс» (28−44) — 116:100.

В составе победителей 29 очков на счету Бадди Хилда. Дабл-даблами отметились Марвин Бэгли III (22 балла и 12 подборов) и Уилли Коли-Стайн (10 очков и 18 подборов). У «Далласа» 19 баллов в активе Джастина Джексона. Лука Дончич оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

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