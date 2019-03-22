Дабл-дабл Казинса помог «Голден Стэйт» разгромить «Индиану»

В составе победителей дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов оформил центровой Демаркус Казинс. На счету Клэя Томпсона 18 баллов, у Кевина Дюранта и Стивена Карри — по 15. Последний реализовал 5 бросков из 12 из-за дуги.