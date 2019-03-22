Дабл-дабл Казинса помог «Голден Стэйт» разгромить «Индиану»
В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Индиану Пэйсерс» — 112:89.
В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Индиану Пэйсерс» — 112:89.
Определяющей стала третья четверть, которую «воины» выиграли со счётом 35:19.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «индианы» Тайрик Эванс, набравший 20 очков. 18 баллов на счету Таддеуса Янга.
В составе победителей
«Голден Стэйт» (49−22) одержал четвёртую победу в пяти матчах и закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Индиана» (44−29) потерпела четвёртое поражение кряду.