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09:06 (мск), источник: ТАСС

FIBA исключает возможность, при которой игроки НБА пропустят Олимпийские игры 2020 года

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация баскетбола (FIBA) исключает вариант пропуска игроками Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Олимпийских игр 2020 года. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис.

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Источник: AP 2019

Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио с 24 июля по 9 августа.

«Мы не рассматриваем такой сценарий, — сказал Загклис. — Участие профессиональных баскетболистов в Олимпийских играх, в том числе из НБА, было согласовано 30 лет назад. Лучшие игроки получают шанс продемонстрировать свое мастерство на Олимпиаде. И это касается всех стран, а не только США».

«Как я уже говорил, у нас отличные отношения с НБА. Это организация, которая управляет первоклассной лигой и помимо этого имеет четкое представление о том, что выгодно для развития и пропаганды баскетбола. Безусловно, Олимпийские игры являются отличной сценой для этих целей», — добавил генеральный секретарь FIBA.

Соревнования по баскетболу на летних Играх впервые появились на Олимпиаде 1936 года в Берлине после создания FIBA в 1932 году, первым олимпийским чемпионом стала сборная США. Впоследствии американцы только четыре раза уступали первое место на олимпийских турнирах — в 1972 и 1988 годах — сборной СССР, в 2004-м — сборной Аргентины, в 1980 году сборная США не выступала из-за бойкота Игр.

На Играх 1976 года в Монреале впервые прошел женский турнир. Перед Играми-1992 в Барселоне руководством Международного олимпийского комитета было принято решение допустить к участию профессионалов. После этого игроки НБА и WNBA (Женская национальная баскетбольная ассоциация) смогли участвовать в соревнованиях.

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