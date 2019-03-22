«Миннесота» потеряла до конца сезона Роуза, Тига и Ковингтона

Ковингтон пропустил последние 35 матчей, восстанавливаясь после ушиба левого колена и последующего усугубления повреждения.



Роуз не принимал участия в последних пяти встречах из-за болей и опухания правого локтя. МРТ-обследование выявило у него перелом.



Тиг также не выходил на площадку в пяти последних играх после того, как усугубил травму левой ступни, полученную в декабре прошлого года. Он носит специальную защитную обувь и будет повторно обследован через три недели.



За 10 матчей до конца регулярного чемпионата «Миннесота» сохраняет только теоретические шансы на выход в плей-офф и потеряет их после ещё хотя бы одного поражения или одной победы конкурентов.