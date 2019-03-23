«Оклахома» прервала серию из 4 поражений, обыграв на выезде «Торонто»

Гости прервали серию из четырёх поражений.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 37 очков. 25 баллов в активе Паскаля Сиакама. В составе «Тандер» 28 очков на счету Пола Джорджа, 26 — у Денниса Шрёдера. Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 18 баллов, 12 подборов и 13 результативных передач.

В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» (43−30) также на выезде обыграл «Кливленд Кавальерс"(19−54) — 110:108.