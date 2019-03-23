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11:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оклахома» прервала серию из 4 поражений, обыграв на выезде «Торонто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» (43−30) на выезде взял верх над «Торонто Рэпторс» (51−22) — 116:109.

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Гости прервали серию из четырёх поражений.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 37 очков. 25 баллов в активе Паскаля Сиакама. В составе «Тандер» 28 очков на счету Пола Джорджа, 26 — у Денниса Шрёдера. Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 18 баллов, 12 подборов и 13 результативных передач.

В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» (43−30) также на выезде обыграл «Кливленд Кавальерс"(19−54) — 110:108.

В составе победителей 27 очков на счету Данило Галлинари. У «Кливленда» 22 балла в активе Кевина Лава, по 20 — у Коллина Секстона и Джордана Кларксона.

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