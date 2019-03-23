«Хьюстон» благодаря 61 очку Хардена обыграл «Сан-Антонио»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете взял верх над «Сан-Антонио Спёрс» — 111:105.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете взял верх над «Сан-Антонио Спёрс» — 111:105.
Главным героем встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 61 очко. Он реализовал девять бросков из 13
В составе «Спёрс» 20 баллов на счету Брина Форбса, 18 — у Деррика Уайта. Давис Бертанс реализовал лишь 1 бросок из 10
«Хьюстон» (46−27) одержал четвёртую победу в пяти матчах и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Антонио» (42−31) потерпел второе поражение кряду.