«Хьюстон» благодаря 61 очку Хардена обыграл «Сан-Антонио»

Главным героем встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 61 очко. Он реализовал девять бросков из 13 из-за дуги, а также 14 из 17 с линии штрафных. 19 баллов на счету Криса Пола, 12 — у Эрика Гордона. В активе Клинта Капелы 16 подборов.