«Милуоки» благодаря 27 очкам Адетокунбо разгромил «Майами»

Источник: AP 2019

«Олени» были сильнее во всех четырёх четвертях.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокнубо, набравший 27 очков (также 8 подборов и 7 результативных передач). Крис Миддлтон оформил дабл-дабл из 18 баллов и 10 результативных передач. 9 из 11 игроков «Милуоки» отметились точными трёхочковыми бросками.

У «Майами» в шаге от дабл-дабла остановился Хассан Уайтсайд — 14 очков и 9 подборов. 13 баллов на счету Келли Олиника, 12 — у Дуэйна Уэйда.