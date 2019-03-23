«Милуоки» благодаря 27 очкам Адетокунбо разгромил «Майами»
В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете разгромил «Майами Хит» — 116:87.
В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете разгромил «Майами Хит» — 116:87.
«Олени» были сильнее во всех четырёх четвертях.
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокнубо, набравший 27 очков (также 8 подборов и 7 результативных передач). Крис Миддлтон оформил
У «Майами» в шаге от
«Милуоки» (54−19) закрепился на первом месте в лиге и продолжает чередовать поражения с победами. «Майами» (35−37) прервал серию из трёх побед.