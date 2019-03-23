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11:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милуоки» благодаря 27 очкам Адетокунбо разгромил «Майами»

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете разгромил «Майами Хит» — 116:87.

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Источник: AP 2019

«Олени» были сильнее во всех четырёх четвертях.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокнубо, набравший 27 очков (также 8 подборов и 7 результативных передач). Крис Миддлтон оформил дабл-дабл из 18 баллов и 10 результативных передач. 9 из 11 игроков «Милуоки» отметились точными трёхочковыми бросками.

У «Майами» в шаге от дабл-дабла остановился Хассан Уайтсайд — 14 очков и 9 подборов. 13 баллов на счету Келли Олиника, 12 — у Дуэйна Уэйда.

«Милуоки» (54−19) закрепился на первом месте в лиге и продолжает чередовать поражения с победами. «Майами» (35−37) прервал серию из трёх побед.

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