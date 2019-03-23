Харден повторил уникальное достижение Джордана, Брайанта и Чемберлена

Источник: AP 2019

Главным героем встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 61 очко.

Второй раз в сезоне и третий в карьере он преодолел планку в 60 очков. Больше одного раза за сезон 60 баллов ранее набирали только Майкл Джордан, Уилт Чемберлен и Коби Брайант.

Харден повторил личный и клубный рекорды результативности. По количеству матчей с 60+ очками он вышел на четвёртое место в истории лиги, сравнявшись с Элджином Бэйлором.