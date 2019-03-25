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10:12 (мск), источник: ТАСС

«Шарлотт» обыграл «Торонто» благодаря броску Лэмба со своей половины площадки

ТАСС, 25 марта. «Шарлотт» в гостях победил «Торонто» со счетом 115:114 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной (НБА).

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Источник: Reuters

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, набравший 28 очков.

Победу гостям принес бросок с сиреной со своей половины площадки в исполнении 26-летнего защитника Джереми Лэмба. Его попадание стало самым дальним баззер-биттером с декабря 2010 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Торонто» занимает второе место в Восточной конференции, команда ранее обеспечила себе место в плей-офф. «Шарлотт» за девять встреч до конца чемпионата идет на десятом месте на Востоке.

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