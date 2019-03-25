«Шарлотт» обыграл «Торонто» благодаря броску Лэмба со своей половины площадки
ТАСС, 25 марта. «Шарлотт» в гостях победил «Торонто» со счетом 115:114 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной (НБА).
ТАСС, 25 марта. «Шарлотт» в гостях победил «Торонто» со счетом 115:114 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, набравший 28 очков.
Победу гостям принес бросок с сиреной со своей половины площадки в исполнении 26-летнего защитника Джереми Лэмба. Его попадание стало самым дальним
«Торонто» занимает второе место в Восточной конференции, команда ранее обеспечила себе место в