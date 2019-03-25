«Шарлотт» обыграл «Торонто» благодаря броску Лэмба со своей половины площадки

Победу гостям принес бросок с сиреной со своей половины площадки в исполнении 26-летнего защитника Джереми Лэмба. Его попадание стало самым дальним баззер-биттером с декабря 2010 года.

«Торонто» занимает второе место в Восточной конференции, команда ранее обеспечила себе место в плей-офф. «Шарлотт» за девять встреч до конца чемпионата идет на десятом месте на Востоке.