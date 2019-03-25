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10:04 (мск), источник: Р-Спорт

«Хьюстон» стал седьмой командой, досрочно оформившей выход в плей-офф

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» досрочно гарантировали себе попадание в плей-офф НБА.

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Источник: AP 2019

В воскресенье «Хьюстон» на выезде победил «Нью-Орлеан» (113:90) и гарантировал себе попадание в восьмерку сильнейших команд Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. На данный момент «Хьюстон» (47 побед 27 поражений) идет на Западе третьим, у идущего девятым «Сакраменто» в активе 36 побед и 37 поражений.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хьюстон» выходит в плей-офф на протяжении последних семи сезонов, что является клубным рекордом. Ранее участие в плей-офф себе гарантировали «Милуоки», «Торонто», «Филадельфия» и «Индиана» из Восточной конференции, а также «Голден Стэйт» и «Денвер» из Западной.

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