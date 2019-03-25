«Хьюстон» стал седьмой командой, досрочно оформившей выход в плей-офф

В воскресенье «Хьюстон» на выезде победил «Нью-Орлеан» (113:90) и гарантировал себе попадание в восьмерку сильнейших команд Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. На данный момент «Хьюстон» (47 побед 27 поражений) идет на Западе третьим, у идущего девятым «Сакраменто» в активе 36 побед и 37 поражений.