«Портленд» обыграл «Бруклин» и гарантировал себе место в плей-офф
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. «Портленд» во втором овертайме победил «Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. «Портленд» во втором овертайме победил «Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в понедельник в Портленде, завершилась со счетом 148:144 (31:27, 31:35, 33:28, 25:30, 28:24). В составе хозяев лучшим на площадке был Юсуф Нуркич, который оформил
После этой победы «Портленд», занимающий четвертое место в Западной конференции НБА, гарантировал себе место в
Другие результаты дня:
«Орландо» — «Филадельфия» — 119:98,
«Мемфис» — «Оклахома-Сити» — 115:103,
«Юта» — «Финикс» — 125:92.