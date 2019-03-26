«Портленд» обыграл «Бруклин» и гарантировал себе место в плей-офф

Встреча, прошедшая в понедельник в Портленде, завершилась со счетом 148:144 (31:27, 31:35, 33:28, 25:30, 28:24). В составе хозяев лучшим на площадке был Юсуф Нуркич, который оформил дабл-дабл (32 очка, 16 подборов), его партнеры по команде Энес Картер (12 очков, 10 подборов) и Дэмиан Лиллард (31 очко, 12 передач) также добились такого достижения. У гостей самым результативным был Д’Анджело Расселл (39 очков).