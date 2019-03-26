Текущие события
Футбол. Сборные
13:30
Япония
Боливия
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Колумбия
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс2
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз0
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд0
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс2
Даллас Старз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Бостон Брюинз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз7
Флорида Пантерз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз3
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс2
Питтсбург Пингвинз5
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Армения
Финляндия
Футбол. Сборные
20:00
Нигерия
Египет
Футбол. Сборные
20:00
Сенегал
Мали
Футбол. Чемпионат Европы
25.03
Черногория1
Англия5
Футбол. Чемпионат Европы
25.03
Косово1
Болгария1
Футбол. Чемпионат Европы
25.03
Португалия1
Сербия1
Футбол. Чемпионат Европы
25.03
Люксембург1
Украина2
Футбол. Чемпионат Европы
25.03
Франция4
Исландия0
Футбол. Чемпионат Европы
25.03
Андорра0
Албания3
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Аргентина
Все события
Фоторепортажи
12Алина Кабаева: где она сейчас?
13Сборная России проиграла бельгийцам
09:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Портленд» обыграл «Бруклин» и гарантировал себе место в плей-офф

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. «Портленд» во втором овертайме победил «Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в понедельник в Портленде, завершилась со счетом 148:144 (31:27, 31:35, 33:28, 25:30, 28:24). В составе хозяев лучшим на площадке был Юсуф Нуркич, который оформил дабл-дабл (32 очка, 16 подборов), его партнеры по команде Энес Картер (12 очков, 10 подборов) и Дэмиан Лиллард (31 очко, 12 передач) также добились такого достижения. У гостей самым результативным был Д’Анджело Расселл (39 очков).

После этой победы «Портленд», занимающий четвертое место в Западной конференции НБА, гарантировал себе место в плей-офф турнира.

Другие результаты дня:

«Орландо» — «Филадельфия» — 119:98,

«Мемфис» — «Оклахома-Сити» — 115:103,

«Юта» — «Финикс» — 125:92.

 Тренер Медведевой рассказал о своем отношении к Тутберидзе
Если бы в керлинг играли в бикини: пикантные фото чемпионки России
«Лешу Миранчука не люблю»: Черчесов ответил на вопросы детей
Трамп заявил, что является фанатом Овечкина
Загитова и Медведева еще выступят вместе? Такой шанс есть
Английские футболисты разгромили Черногорию в матче отбора Евро
Кучеров превзошел рекорд Федорова по очкам за сезон в НХЛ
Союз биатлонистов России захотел пригласить Бьорндалена
Молодежная сборная России по футболу забила пять мячей Норвегии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь