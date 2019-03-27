Клуб НБА «Майами» вывел из обращения игровой номер Криса Боша

Источник: AP 2019

Американец выступал за клуб под первым номером. Бош стал всего четвертым баскетболистом в истории команды, за которым был закреплен номер. Ранее этой чести удостаивались Тим Хардуэй (№ 10), Шакил О’Нил (32) и Алонзо Моурнинг (33).

Бош выступал за «Майами» с 2010 по 2016 годы, завершив карьеру из-за проблем со здоровьем. До этого он также играл за «Торонто». В составе «Майами» Бош провел 384 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 6914 очков, сделал 2816 подборов, 332 блокшота, 333 перехвата и отдал 680 результативных передач. На его счету также два чемпионских титула.

Центровой был выбран «Торонто» под четвертым номером на драфте НБА 2003 года. Всего в лиге Бош провел 13 сезонов. В регулярных чемпионатах баскетболист принял участие в 893 матчах, набирая в среднем за игру 19,2 очка, собирая 8,5 подбора и совершая 2,0 передачи. Центровой 11 раз принимал участие в Матче всех звезд, а в 2004 году был признан лучшим новичком сезона.