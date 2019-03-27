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08:57 (мск), источник: ТАСС

Клуб НБА «Майами» вывел из обращения игровой номер Криса Боша

ТАСС, 27 марта. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами» вывел из обращения игровой номер бывшего центрового команды Криса Боша. Церемония прошла во время перерыва матча между «Майами» и «Орландо».

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Источник: AP 2019

Американец выступал за клуб под первым номером. Бош стал всего четвертым баскетболистом в истории команды, за которым был закреплен номер. Ранее этой чести удостаивались Тим Хардуэй (№ 10), Шакил О’Нил (32) и Алонзо Моурнинг (33).

Бош выступал за «Майами» с 2010 по 2016 годы, завершив карьеру из-за проблем со здоровьем. До этого он также играл за «Торонто». В составе «Майами» Бош провел 384 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 6914 очков, сделал 2816 подборов, 332 блокшота, 333 перехвата и отдал 680 результативных передач. На его счету также два чемпионских титула.

Центровой был выбран «Торонто» под четвертым номером на драфте НБА 2003 года. Всего в лиге Бош провел 13 сезонов. В регулярных чемпионатах баскетболист принял участие в 893 матчах, набирая в среднем за игру 19,2 очка, собирая 8,5 подбора и совершая 2,0 передачи. Центровой 11 раз принимал участие в Матче всех звезд, а в 2004 году был признан лучшим новичком сезона.

В составе сборной США Бош завоевал золото Олимпиады 2008 года и бронзу чемпионата мира — 2006.

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